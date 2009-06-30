Донеччина: багатодітні сім'ї одержали допомогу майже на 10 млн грн

У Донецькій області у рамках проекту «Зігрій любов`ю дитину» багатодітні сім`ї одержали нові і відремонтовані будинки і квартири на суму 9 млн. 743 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, в регіоні проектом було охоплено 21 багатодітну сім`ю, з яких у 20 сім`ях виховується 10 і більше дітей, і одна сім`я виховує 9 неповнолітніх дітей.

Бізнес-структурами та органами місцевого самоврядування з моменту реалізації проекту (з 2008 року) і на сьогодні було придбано 8 будинків і 1 квартиру, проведені ремонтні роботи в 4-х будинках, надані кошти на проведення ремонтних робіт у будинках двом сім`ям.

Також органами місцевої влади були виділені земельні ділянки, надана матеріальна допомога, придбана побутова техніка, а виконкоми сприяли в оформленні документів на відведення землі і передачу будинків.

Загальний розмір допомоги, передбачений меморандумами про взаємодію між облдержадміністрацією, бізнес-структурами та органами місцевого самоврядування, становить 12 млн. 261,1 тис. грн.

Станом на 1 червня 2009 року допомога була надана на суму 9 млн. 743 тис. грн., що становить 79,5% від запланованого проектом.

В облдержадміністрації нагадали, що з бізнес-структур у цьому проекті брали участь: ЗАТ «Донецьксталь», Благодійний фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України», ВАТ «Азовмаш», ВАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», ТОВ «Донецьк Сыті Центр», ВАТ «Укрподшипник», ВАТ Концерн «Стирол» і ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас».