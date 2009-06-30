У Києві матері-героїні отримають по 3 тис грн одноразової допомоги

Розпорядження мерії

53 матері-героїні отримають від столичної влади по 3 тис. грн. одноразової матеріальної допомоги. Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на відповідне розпорядження Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Рішення прийнято з метою посилення соціальної підтримки багатодітних матерів міста Києва. Загалом для забезпечення вказаних виплат з бюджету міста виділено 159 тис. грн. Матеріальна допомога буде надана багатодітним матерям, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

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