На Дунаї в Одеській області локалізована нафтова пляма

На 61-ій милі української частини річки Дунай, поблизу села Орловка в Одеській області, сьогодні зусиллями екіпажу судна-нафтосміттєзбірника локалізована масляна пляма розміром 200 на 100 метрів, що рухалася за течією з румунського боку.

Про це повідомили УНІАН в Державній екологічній інспекції північно-західної частини Чорного моря.

Для локалізації і знешкодження забруднення був використаний сорбент - речовина, що поглинає нафтопродукти, роз`яснили в Держінспекції. Помічена пляма була 28 червня екіпажем судна «Будников» у болгарській частині Дунаю.

Згідно з рішенням Одеської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, в Ізмаїлі, Рені і Килії розпочали чергування оперативні групи, яким було доручено підготувати абсорбуючі матеріали для збору нафтопродуктів і запасти питну воду для населення.