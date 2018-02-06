Грип наступає: у Києві призупинено заняття у 20 школах

Ще в 35 школах відбулося часткове покласове закриття.

У 20 школах столиці прийнято рішення призупинити заняття задля уникнення розповсюдження грипу та ГРВІ серед школярів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

Як зазначається, у цих 20 школах рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив 20%.

Також ще у 35 школах відбулося часткове покласове закриття.

«Таке рішення прийняли керівники навчальних закладів спільно з районними управліннями освіти. Наразі найбільша кількість відсутніх через захворюваність на грип і ГРВІ спостерігається у Деснянському (закрито 7 шкіл) та Оболонському (закрито 6 шкіл) районах. Не закрито жодного шкільного навчального закладу у Печерському та Подільському районах», – зазначив Поворозник.

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Він нагадав, що у зв’язку зі зростанням рівня захворюваності серед дітей члени Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА прийняли рішення про можливість тимчасового призупинення навчального процесу у навчальних закладах – за відсутності 20% від загальної кількості учнів. Навчальний процес може бути призупинено як у школі загалом, так і покласово. Дошкільні навчальні заклади закриватися не будуть.

Як повідомляв УНІАН, у Києві протягом 22-28 січня показник захворюваності на грип і ГРВІ зафіксовано нижчий за епідпорог на 41,9%, водночас у КМДА заявили про тенденцію до зростання кількості хворих.

Станом на 1 лютого у Києві через захворюваність на грип та ГРВІ було закрито для відвідування 1 школу і окремі класи ще у 14-ти.

5 лютого Поворозник повідомив, що через захворюваність на грип призупинено навчальний процес у 3 школах, ще у 16 призупинено відвідування в окремих класах.