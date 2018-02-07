Через грип та ГРВІ в Україні масово закривають школи (відео)

У Києві навчання скасували повністю в 20 школах, а в 35 закладах – в окремих класах.

В Україні масово закривають школи на карантин через спалах грипу та гострих респіраторних інфекцій,

Навчання скасували в частині шкіл на Волині, Вінничині, Запоріжжі, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Рівненщині,.пише ТСН.

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У Києві навчання скасували повністю в 20 школах, а в 35 закладах – в окремих класах, зазначає КМДА.

Сьогодні, 7 лютого, діти не підуть і в 11 чернівецьких школах. Окрім того, там міські урядники обмежують відвідування гуртків та спортивних секцій. Карантин запровадили на 10 днів.