Чи можна лікувати грип антибіотиками: медики спростували міфи щодо лікування тяжкої хвороби

Часник і цибуля для профілактики грипу – засоби безнадійні.

Медики спростували основні сім міфів щодо лікування грипу.

Грип залишається одним із найбільш міфологізованих захворювань. Ви досі вірите, що вітамін С захистить від грипу, протяг, холод чи щеплення можуть стати причиною грипу, а антибіотики та чай з малини допоможуть одужати?

Читайте такожЧерез грип та ГРВІ в Україні масово закривають школи (відео)

МІФ 1. ПЕРЕХВОРІТИ ГРИПОМ – ЦЕ НАЧЕ ПЕРЕХВОРІТИ НА ВАЖКУ ФОРМУ ЗАСТУДИ

Грип значно небезпечніший за застуду, особливо у важкій формі. На відмінну від симптомів застуди, симптоми грипу виникають раптово та проявляються у більш гострій формі. Як правило, це різке підвищення температури тіла (більше 38 °С), головний біль, біль у м'язах, біль у горлі, кашель, нежить.

Найважче грип протікає у людей, які відносяться до групи ризику: дітей, вагітних та породілль, людей, старших 65 років, людей з ослабленим імунітетом, онкологічними, хронічними та неврологічними захворюваннями, ожирінням, а також медичних працівників. Для цих людей грип становить особливу загрозу, оскільки стан їхнього організму суттєво знижує їхні шанси видужати без небезпечних ускладнень, а часто — і вижити.

МІФ 2. МОЖНА ЗАРАЗИТИСЯ ВІРУСОМ ГРИПУ ВНАСЛІДОК ЩЕПЛЕННЯ

Ні, це не так. Для щеплення від грипу використовують вакцини, що містять інактивований штам вірусу грипу, який жодним чином не може передавати інфекцію (розповсюджуватися). Тому жодна людина, яка отримала таку ін’єкцію, ніколи не заразиться вірусом внаслідок щеплення.

Саме вакцинація є найефективнішим способом профілактики грипу. Інколи люди відчувають легкий біль в місці ін’єкції, підвищується температура тіла або з’являється слабкість чи біль у м'язах. Ці симптоми протікають у легкій формі та зникають через декілька днів. Інші побічні реакції на щеплення від грипу спостерігаються дуже рідко.

Як правило, імунітет набувається протягом одного-двох тижнів після вакцинації. Інколи люди можуть захворіти через короткий період після отримання щеплення від грипу. Але це жодним чином не пов’язано з вакцинацією, просто людина заразилася іншим штамом вірусу грипу або ще не виробився імунітет.

МІФ 3. ВІТАМІН С – ЧУДОВИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГРИПУ

Ні, це не так. Багато людей вірять, що щоденний прийом харчових добавок чи продуктів, які містять вітамін С – це чудовий метод профілактики грипу. Проте варто пам’ятати, що немає жодних доказів щодо ефективності цього методу.

МІФ 4.ЧАСНИК І ЦИБУЛЯ ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ГРИПУ

Часник і цибуля для профілактики грипу – засоби безнадійні. Більше того, вони можуть спровокувати проблеми зі здоров’ям. Тут існує одразу два міфи: пари часнику і цибулі знезаражують повітря і велика кількість цибулі та часнику зроблять організм невразливим до вірусів. Перше – пари часнику не можуть знезаразити повітря в кімнаті, але їх насичений запах може спровокувати кашель і спазм бронхів. Друге – надмірне вживання часнику (як і цибулі) може призвести до проблем з шлунково-кишковим трактом.

Читайте такожСимптоми гострої форми грипу у дітей: коли батькам необхідно викликати "швидку"

МІФ 5. ЗАХВОРІТИ НА ГРИП МОЖНА, ЯКЩО ВИЙТИ НА МОРОЗ БЕЗ ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ, З МОКРИМ ВОЛОССЯМ, АБО СИДЯЧИ НА ПРОТЯЗІ

Ні, це неправда. Єдиний спосіб захворіти на грип – це заразитися вірусом цього небезпечного захворювання. Так, сезон грипу зазвичай співпадає з холодними порами року, але погода не впливає на розвиток хвороби, просто віруси більш активні за таких природних умов.

МІФ 6. ГРИП МОЖНА ЛІКУВАТИ АНТИБІОТИКАМИ

Ні, не можна. Грип – це вірусне захворювання. Антибіотики мають здатність пригнічувати функціонування або вбивати бактерії та певні мікроорганізми. Тому для лікування грипу призначають виключно противірусні препарати, які, до речі, не вилікують вас від грипу одразу, однак вони сприятимуть швидшому одужанню та пом’якшенню симптомів.

Призначення противірусних препаратів має відбуватись виключно лікарем, який зможе оцінити потенційну користь та ризик від такого призначення. На сьогодні в Україні зареєстровано два ефективних препарати, що містять діючі речовини занамавір та озельтамівір, які можна придбати виключно за рецептом лікаря. Застосування інших противовірусних препаратів не рекомендовано згідно сучасних рекомендацій.

Читайте такожЯк не захворіти у сезон застуд: ТОП-6 порад лікаря

Важливо пам’ятати, що бактеріальна інфекція може розвинутися як одне із ускладнень грипу. В цьому випадку лікар може призначити антибіотики.

МІФ 7. ЧАЙ З МАЛИНИ І КУРЯЧИЙ БУЛЬЙОН ДОПОМОЖУТЬ ШВИДШЕ ОДУЖАТИ

Людям, які захворіли на грип, та у яких піднялася температура тіла, лікарі рекомендують багато пити. Теплий чай чи курячий бульйон – це також джерело рідини для організму. Крім того, такий напій чи страва допоможуть на деякий час заспокоїти біль в горлі. Це все! Ні суп, ні бульйон не допоможуть вам швидше одужати від грипу.