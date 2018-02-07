Уряд розширив перелік препаратів за програмою "Доступні ліки" на 20%.

Кабінет міністрів України розширив перелік препаратів за програмою "Доступні ліки" на 20%.

Читайте такожУ Києві у програмі "Доступні ліки" беруть участь понад 300 аптек

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Twitter.

"Тепер 239 препаратів від хронічних захворювань можна отримати в аптеці безкоштовно або з незначною доплатою. З лютого 2018 року перелік ліків, що входять до програми, збільшився на 20% (в 2017 р. було 198 препаратів)", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, програма "Доступні ліки" стартувала 1 квітня 2017 року. На реалізацію програми держбюджетом спочатку було передбачено 500 млн грн. Пізніше уряд прийняв рішення виділити додатково 200 млн грн на фінансування цієї програми.

На фінансування програми "Доступні ліки" на 2018 рік передбачається 1 млрд грн.

Програма "Доступні ліки" дає можливість отримати безкоштовно або з незначною доплатою ліки за трьома категоріями: серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, діабет 2 типу.

Для участі в програмі необхідно звернутись до лікаря, отримати виписаний рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки та одержати ліки.

Держава компенсує вартість найдешевшого лікарського засобу, який подав заявку на участь в програмі "Доступні ліки". Тобто, такий препарат пацієнт матиме змогу отримати безкоштовно. Дорожчий препарат, ціна на який не перевищує граничну референтну, пацієнт може отримати, доплативши різницю між мінімальною та роздрібною ціною обраного препарату.