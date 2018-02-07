В Україні зростає попит на вакцини вакцини від кору, паротиту та краснухи

Вже провакцинована 73% дітей, які у свій час пропустили першу дозу вакцини

Попит на вакцини від кору, паротиту і краснухи в Україні зростає, в цьому місяці Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні доставить ще 220 тисяч доз вакцини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор державного закладу «Центр громадського здоров'я Моз України» Володимир Курпіта.

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«Що стосується ситуації з вакцинацією проти кору. Станом на 1 лютого, в рамках посиленої імунізації було провакциновано 73% дітей, які свого часу пропустили першу дозу вакцини і були заплановані до вакцинації, та 78% дітей, які своєчасно не отримали другу дозу вакцини. Попит на вакцини в Україні зростає, що пов’язано, у тому числі, з підвищенням захворюваності. Залишок вакцин на початок минулого тижня загалом по Україні складав 267 тис. доз. Протягом минулого тижня всього по Україні було використано 41 тис. 398 доз вакцини КПК (кір, паротит, краснуха)», - сказав він.

Курпіта також зауважив, що вже у лютому очікується постачання нової партії доз вакцини в Україну.

«У нас також є хороша новина, що вже у лютому, незважаючи на те, що ми планували це зробити у квітні, ми чекаємо нову поставку – 220 тис. доз вакцини від кору, паротиту та краснухи буде поставлено в Україну. Це та сама бельгійська вакцина, і її на замовлення МОЗ доставить Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, після чого вакцини одразу будуть передані в регіони», - повідомив він.

Курпіта зазначив, що це дасть змогу ефективно протистояти спалаху кору, що триває в Україні. За його словами, деякі регіони поступово вичерпують свої запаси вакцини, і МОЗ продовжує здійснювати перерозподіл наявної кількості вакцин з одних регіонів в інші - де їх недостатньо.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з початку року від ускладнень, викликаних кором, померло чотири особи.

За п’ять тижнів 2018 року на кір в Україні захворіли 3 тис. 554 особи, ситуація з цим захворюванням продовжує лишатись напруженою. Найбільша кількість хворих зареєстрована в Івано-Франківській області – 704, в Одеській – 640, у Закарпатській – 549, у Чернівецькій – 444, у Львівській – 242.

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В Україні проти кору використовується комбінована вакцина КПК Пріорикс виробництва GSK, Бельгія. КПК забезпечує імунітет проти трьох інфекційних захворювань: кору, краснухи, паротиту.

Кір вважається небезпечним вірусним захворюванням з інкубаційним періодом від 7 до 17 днів. Вірус розповсюджується, коли у людини з’являються перші ознаки захворювання. Потрібно бути дуже обережним, оскільки він передається при будь-якому тісному контакті з хворим. Заразитися можна навіть при звичайній розмові і, тим більше, якщо хворий чхає або кашляє поруч.