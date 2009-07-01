В грунті селища Залізний Порт сибірки немає

Збудника сибірки поблизу саркофагу могильника для худоби в курортному селищі Залізний Порт Голопристанського району (Чорноморське узбережжя в Херсонській області) наразі не виявлено.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Херсонського обласного управління екології з посиланням на дані досліджень, які щорічно проводить санепідемстанція Голопристанського району Херсонської області.

Разом із тим, облуправління екології звернулося із проханням провести альтернативні експертизи до МНС і обласної СЕС.

Як повідомляв УНІАН, раніше Партія зелених України заявила про загрозу зараження акваторії курортного селища Залізний Порт спорами сибірки з розташованого на прибережній лінії могильника для худоби. За даними партії, на території бази відпочинку ВАТ «Херсонський завод карданних валів» розташований могильник, де в 1951 році були поховані тварини, які загинули від сибірки. Місце поховання забетоноване у вигляді саркофагу. За 58 років прибережна лінія перемістилася з відстані 1,5 км від саркофага до 50 м, і на сьогодні могильник практично опинився на пляжі. Екологи припускають, що руйнування саркофагу може статися у будь-який момент.

У ПЗУ зазначають, що в Голопристанському районі Херсонської області розташовано в цілому 12 неблагополучних могильників для худоби.