Київ: створено раду з питань протидії туберкульозу

У Києві створено міську раду з питань протидії туберкульозу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, відповідне розпорядження підписав столичний голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Очолила новостворену раду перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

До складу ради також увійшли голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Алла ШЛАПАК, начальник Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА Людмила КАЧУРОВА, фахівці й лікарі-фтизіатри, представники громадських ы релігійних організацій, профспілок, ГУ МВС України в м. Києві, депутати Київради та іншы.

Основними завданнями ради визначено підготовку пропозицій щодо визначення пріоритетів реалізації політики з питань протидії туберкульозу на місцевому рівні; консолідоване використання коштів, передбачених у бюджеті міста, коштів міжнародних та громадських організацій; сприяння узгодженій діяльності структурних підрозділів КМДА, органів місцевого самоврядування, міжнародних і громадських організацій, представників бізнесових кіл, об’єднаних профспілок і роботодавців та релігійних організацій з метою реалізації на місцевому рівні проектів з протидії туберкульозу, зокрема, проекту Світового банку «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні» тощо.