Кому надаватимуть стоматологічну допомогу безкоштовно?

Столична влада визначила категорії киян, яким надаватиметься безкоштовна стоматологічна допомога у муніципальному медзакладі «Київська міська стоматологічна поліклініка».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження, яким затвердив Положення про надання вищезазначеної допомоги.

Згідно з положенням, безкоштовно стоматологічна допомога надаватиметься пенсіонерам, у тому числі інвалідам, а також одержувачам державної соціальної допомоги, інвалідам з дитинства та інвалідам, які мають середньомісячний сукупний дохід, що не перевищує 2,5 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Безоплатно стоматологічні послуги також отримуватимуть одинокі матері (батьки), які мають середньомісячний сукупний дохід, що не перевищує 1,5 розміри прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку; сім’ї з дітьми, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме, та які мають сукупний середньомісячний дохід, що не перевищує 1,5 розміри прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Крім того, пільгове обслуговування надаватиметься особам, які отримують державну соціальну допомогу як такі, що не мають права на пенсію, та інваліди, середньомісячний сукупний дохід яких не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Безкоштовно лікування у стоматологічній клініці отримуватимуть непрацюючі особи, які здійснюють догляд за інвалідом або особою похилого віку та отримують компенсацію відповідно до чинного законодавства, які мають середньомісячний сукупний дохід, що не перевищує 2-х розмірів прожиткового мінімуму для осіб відповідної категорії; малозабезпечені сім’ї, які отримують державну соціальну допомогу та мають середньомісячний сукупний дохід, що не перевищує 2-х розмірів загального показника прожиткового мінімуму, а також матері (батьки) багатодітних сімей, які виховують трьох та більше неповнолітніх дітей, незалежно від середньомісячного сукупного доходу.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня сесія Київради прийняла рішення доручити КП «Київська міська стоматологічна поліклініка» організувати надання якісної медичної допомоги киянам, які представляють малозахищені верстви населення. Щомісяця поліклініка має приймати по 40 таких громадян.

У рішенні визначено, що списки киян, які потребують стоматологічної допомоги, будуть формувати спільно постійна комісія Київради з питань охорони здоров’я та соціального забезпечення, Головне управління охорони здоров’я та Головне управління соціального захисту КМДА.

Депутати зауважили також, що лікування пацієнтів, згідно з цим рішенням, відбуватиметься за рахунок бюджету прибутку від роботи КП «Київська міська стоматологічна поліклініка». Медзаклад має проводити лікування на сучасному обладнанні з гарантією якості та силами кваліфікованих спеціалістів.