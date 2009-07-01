У Росії приймуть програму боротьби з алкоголізмом?

У Росії необхідно прийняти програму боротьби з алкоголізмом та іншими шкідливими звичками.

Про це заявив Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ сьогодні на зустрічі з керівником Міністерства охорони здоров`я та соцрозвитку Тетяною ГОЛІКОВОЮ, передає РІА «Новости».

"Ми зараз п`ємо більше, ніж у 90-ті роки, хоча це були важкі часи. Потрібно підготувати відповідну програму й прийняти певні заходи в цьому напрямку", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

У свою чергу Т.ГОЛІКОВА повідомила, що Міністерство охорони здоров`я та соцрозвитку спільно з Міністерством спорту, туризму та молодіжної політики проводить програму з популяризації здорового способу життя.