У Росії приймуть програму боротьби з алкоголізмом?
09:40, 01 липня 2009Країна
0
Заявив Медведєв
У Росії необхідно прийняти програму боротьби з алкоголізмом та іншими шкідливими звичками.
Про це заявив Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ сьогодні на зустрічі з керівником Міністерства охорони здоров`я та соцрозвитку Тетяною ГОЛІКОВОЮ, передає РІА «Новости».
"Ми зараз п`ємо більше, ніж у 90-ті роки, хоча це були важкі часи. Потрібно підготувати відповідну програму й прийняти певні заходи в цьому напрямку", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.
У свою чергу Т.ГОЛІКОВА повідомила, що Міністерство охорони здоров`я та соцрозвитку спільно з Міністерством спорту, туризму та молодіжної політики проводить програму з популяризації здорового способу життя.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter