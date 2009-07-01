На Вінниччині до лікарні потрапили 8 осіб

У селі Городківка Крижопільського району Вінницької області на хрестинах отруїлось 8 осіб.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Вінницької облдержадміністрації, 29 червня до інфекційного відділення районної лікарні з ознаками харчового отруєння було госпіталізовано трьох осіб.

Станом на 30 червня в інфекційному відділенні на стаціонарному лікуванні перебувають 8 осіб, з них одна дитина. Загалом у святкуванні хрестин 28 червня брали участь 17 осіб.

Ймовірним фактором передачі збудника інфекції були харчові продукти, які вживались під час святкування.