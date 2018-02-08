Підписано черговий меморандум щодо поліпшення медичної допомоги українцям

Україна, Канада та Світовий банк підписали меморандум про співпрацю щодо розвитку системи телемедицини в нашій країні

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерство охорони здоров’я, Світовий банк та Міністерство закордонних справ Канади підписали меморандум про співпрацю щодо розвитку системи телемедицини – сучасної технології з медичного обслуговування у сільській місцевості.

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Як передає кореспондент УНІАН, документ було підписано за участі президента України Петра Порошенка в Києві.

«Ми знайшли 4 млрд грн коштів, знайшли їх за рахунок конфіскованих вкрадених в українського народу півтора мільярда доларів…і частина цих коштів пішла на розвиток сільської медицини. Загалом ми маємо 5 млрд грн лише коштів українського бюджету», - сказав Порошенко.

Глава держави підкреслив, що жителі сільської місцевості повинні мати доступ до кваліфікованої медичної допомоги.

«Я не виключаю, що тут буде і навчання фахівців, і розробка оптимальної моделі, що буде підібрано і програмне забезпечення, яке вже виправдало себе повністю в Канаді, Хорватії, Німеччині. І можу зараз розкрити цю таємницю, бо канцлер Німеччини Ангела Меркель обіцяла мені надати доступ до найбільш передових технологій телемедицини в ФРН. Я не виключаю, що в майбутньому до нашого партнерства долучиться і Німеччина», - зазначив президент.

«Я мрію, щоб в найближчий час, якомога скоріше після імплементації цілей, які задекларовані в нашому меморандумі, ми могли приїхати в село, зайти в амбулаторію, вийти на зв’язок з найкращими професорами України і продемонструвати ефективність функціонування системи телемедицини», - додав Порошенко.

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Ві також висловив вдячність канадським партнерам, які підтримали програму з розвитку сільської медицини, і Світовому банку.

***Впровадження телемедицини - сучасна технологія з медичного обслуговування у сільській місцевості, а також – ефективна світова практика. За даними Deloitte, в 2020-му році очікується близько 100 млн звернень до лікарів через засоби телемедицини по всьому світу.