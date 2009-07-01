На Миколаївщині госпіталізовані 13 осіб

Протягом 28-29 червня на Миколаївщині до інфекційного відділення Вознесенської міськлікарні з попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція" госпіталізовані 13 громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, всі потерпілі відзначали 27 червня день народження в приватному домоволодінні та вживали страви домашнього приготування. Всього на святкуванні була 31 людина. Станом на 7 годну ранку 1 липня ці пацієнти перебувають у стані середнього ступеню тяжкості. Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Попередня причина отруєння – порушення технології приготування та зберігання в домашніх умовах м’ясних і рибних страв. Ситуація контролюється Головним облуправлінням МНС.