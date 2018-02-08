Українських чиновників звільнятимуть, якщо вони не будуть вирішувати проблем людей з інвалідністю

Відповідні зміни щодо посилення вимог законодавства до створення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до будівель і споруд ухвалені в першому читанні.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект, яким передбачаються запровадження санкцій за нестворення безперешкодного життєвого середовища для людей з інвалідністю.

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Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект закону ,,Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення вимог законів України, спрямованих на створення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю до будівель і споруд” (реєстраційний номер 6536) проголосував 241 народний депутат.

Заступник міністра соціальної політики України Наталія Федорович зазначила на засіданні парламенту, що даним законопроектом передбачено створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Зокрема, законопроектом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими пропонується запровадити штрафи та передбачено позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю за правопорушення, пов’язані з недотриманням вимог державних будівельних норм, стандартів і правил стосовно доступності для маломобільних груп населення.

За передачу замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об’єкті, розробленої з порушенням вимог, передбачається накладення штрафу на головного архітектора проекту, головного інженера проекту, експерта, інших відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат, у розмірі: якщо у проектній документації відсутні порушення будівельних норм, стандартів і правил стосовно доступності для маломобільних груп населення - від 2 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; якщо у проектній документації наявні такі порушення – від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

За здійснення авторського нагляду з порушенням вимог законодавства передбачено накладення штрафу на головного архітектора проекту в розмірі: якщо такі порушення не стосуються врахування потреб осіб з інвалідністю відповідно до будівельних норм, стандартів і правил стосовно доступності для маломобільних груп населення – від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; якщо стосуються – від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

В закон України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” вносяться зміни, відповідно до яких жилі приміщення, займані особами з інвалідністю або сім’ями, у складі яких вони є, під’їзди, сходові площадки будинків, в яких мешкають особи з інвалідністю, мають бути обладнані спеціальними засобами та пристосуваннями відповідно до стандартів і правил стосовно доступності для маломобільних груп населення, а також телефонним зв’язком.

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Відповідно до законопроекту, архітектор, інші проектувальники, які здійснюють роботи по створенню об’єктів архітектури, зобов’язані додержуватися стандартів, норм і правил, вимог вихідних даних на проектування, у тому числі стосовно доступності об’єкта будівництва для маломобільних груп населення, з урахуванням необхідності максимального його пристосування для осіб з інвалідністю (облаштування входів до об’єкта будівництва на рівні з підлогою (тротуаром), обов’язковість передбачення не менше ніж двох паркувальних місць для транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або які перевозять осіб з інвалідністю).

Також вносяться зміни до ряду законів, змінюючи визначення інвалід на особу з інвалідністю.