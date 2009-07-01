5 помилкових думок про питну воду

Помилка перша: найчистіша вода - джерельна

Дослідження, що систематично проводяться фахівцями санітарно-епідеміологічних служб, часто виявляють досить серйозне мікробіологічне забруднення джерельної води. Крім величезної кількості бактерій і вірусів, джерельна волога часто містить важкі метали і пестициди.

Помилка друга: властивість води, безумовно, впливає на здоров`я, але трохи

Дуже серйозна помилка, яка може дорого коштувати. Більш як 80% інфекційних захворювань в світі пов`язані з низькою якістю споживаної питної води. Приблизно те ж саме стосується неінфекційних урологічних захворювань, поширеність яких прямо залежить від якості води.

Помилка третя: справжній ресурс замінюваних картріджів такий як вказано в технічному паспорті виробу

Подібне твердження справедливе для води, що пройшла крізь більш-менш ефективну систему очищення і не піддалася серйозному вторинному забрудненню. На жаль, системи водопідготовки в більшості міст видаляють з води тільки частину механічних домішок і мікроорганізмів, замінюючи їх повним спектром хлорорганічних сполук.

Помилка четверта: найдорожчий фільтр - найкращий

Навіть украй дорогий фільтр може залишити воду безумовно не очищеною в тому випадку, якщо його фільтруючий компонент не працює з присутніми у воді забрудненнями. Особливо даремні, з цієї точки зору, так звані глеки. Картріджи таких фільтрів не в змозі видалити всі домішки, що містяться в звичайній водопровідній воді, а тому, скільки б не коштував такий фільтр, підсумок його роботи буде, м`яко кажучи, незадовільним.

Помилка п`ята: бутильована волога - ідеальне рішення проблеми

Якість бутильованої води не викликає ніяких сумнівів ... у Швеції або Люксембурзі. У нас же все по-іншому: висока рентабельність «бізнесу» по виробництву і продажу підробленої бутильованої води і пропуски в законодавстві стали причиною засилля сурогатів, що видаються за якісний продукт. У результаті людина, що купила воду на ринку або в кіоску, а деколи і в супермаркеті, може знайти унікальний по своїй шкідливості розчин, проданий як «кришталево чиста вода, отримана з артезіанської свердловини...»

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