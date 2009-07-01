Чому вагітним депресія заборонена?

Група дослідників з Імперського коледжу Лондона (Imperial College London) з`ясувала, що стрес вагітної жінки погано впливає на психічний і фізичний стан виношуваної дитини, причому наслідки можуть позначатися до кінця її днів, повідомляє EurekAlert.

Дослідження показало, що стрес у матері може викликати у дитини поведінкові і емоційні проблеми, привести до депресій в дорослішому віці, а також посприяти розвитку кримінальних схильностей. У звичайних умовах плацента захищає дитину від гормону стресу, проте може не справлятися з дуже високим навантаженням, ослабляючи захист. Дані дослідження будуть наочно представлені на особливій виставці.

Втім, про те, що якщо жінка під час вагітності має неспокій і депресію, то це може мати найсерйозніші наслідки, як для її здоров`я, так і для здоров`я дитини, учені говорять вже давно. За словами гонконзьких фахівців, депресія і неспокій, який вагітні мають під час виношування плоду, після народження дитини стають причиною найсерйознішої післяродової депресії.

vokrugsveta.ru