Вегетаріанці менше ризикують захворіти на рак

Фахівці з університетів Британії і Нової Зеландії з`ясували, люди, які не їдять м`яса, менше схильні до небезпеки захворіти на рак. Але це відноситься не до всіх форм цього захворювання.

Результати дослідження показали, що серед вегетаріанців рідше зустрічаються випадки захворювання на рак крові, сечового міхура або шлунку.

При цьому, мовиться в дослідженні, результати якого опублікував журнал British Journal of Cancer, захисний ефект вегетаріанства, видно, не розповсюджується на рак кишечника, від якого вмирає багато людей.

А ймовірність захворіти на рак шийки матки удвічі вища для вегетаріанців і тих, хто їсть рибу, в порівнянні з м’ясоїдами. Згідно з опублікованими даними, якщо в середньому 33 людини зі 100 захворюють раком на тому або іншому етапі життєвого шляху, то для тих, хто не їсть м`ясо, цей показник становить 29 осіб зі 100.

vzglyad.ru