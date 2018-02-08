У січні програму "Доступні ліки" реалізовано менш ніж на 10%

МОЗ закликає місцеву владу своєчасно використовувати виділені кошти.

Програма "Доступні ліки" реалізовано у січні лише на 10%.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, до відомства надходять повідомлення, що рецепти за програмою «Доступні ліки» відмовляються відшкодовувати в аптеках, мотивуючи це тим, що фінансування програми призупинено.

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У МОЗ наголошують, що "уряд виконав усе вчасно".

"7 грудня був затверджений бюджет з окремим рядком в 1 мільярд гривень на “Доступні ліки”, а 4 січня – Казначейська служба перерахувала в кожну область заплановану на перший місяць року суму (83,3 млн грн). Проблемна ситуація виникла через те, що у багатьох регіонах країни не встигли зробити усі необхідні управлінські дії: не направили вчасно кошти у райони, не відкрили нові казначейські рахунки, не підписали договори з аптеками", - повідомили у МОЗ.

"6 лютого Державна казначейська служба України опублікувала звіт за січень місяць, з якого можна зробити висновки, як регіони змогли скористатися субвенцією. Так, було використано менше 10% від загальної запланованої суми, найвідповідальніші області скористались програмою на 23-37%. Це поки дуже невтішна статистика. МОЗ України разом з Урядом вживає усіх можливих заходів для виправлення цієї ситуації. Закликаємо місцеву владу своєчасно використовувати виділені кошти, щоб люди могли безперебійно отримувати життєвонеобхідні ліки", - зазначили у МОЗ.