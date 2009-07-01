У рамках спільного проекту фонду «Розвиток України» і організації «Магнолія» за рік в Україні усиновлені 102 дитини

У рамках спільного проекту Фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» і Всеукраїнської громадської організації «Магнолія» - «Цій дитині потрібна родина» за рік в Україні було усиновлено 102 дитини.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зовнішніх зв`язків фонду «Розвиток України», за рік реалізації проекту були підготовлені і транслювалися в ефірі провідних українських телеканалів 168 роликів про дітей-сиріт з усіх областей України, з яких 102 дитини були усиновлені, влаштовані в прийомні сім`ї, дитячі будинки сімейного типу і взяті під опіку.

Реалізація проекту продовжується, і проект буде розширений. У вересні 2009 року фонд «Розвиток України», Державний департамент з питань усиновлення і захисту прав дітей і «Магнолія» планують запустити перший національний Інтернет-портал, присвячений усиновленню. Тут буде розміщена національна база дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, нормативні акти, рекомендації фахівців, досвід усиновителів і корисні контакти.

«Сьогодні, за офіційними даними, в Україні понад 103 тисячі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, - заявила керівник проекту Дарина КАСЬЯНОВА. - З них лише 32 тисячі дітей підлягають усиновленню, причому 27 тисяч із них старше 7 років».

За її словами, «для цих дітей шанси знайти сім`ю дуже малі, оскільки більшість потенційних усиновителів орієнтована на дітей до 2-3-х років, і фонд у своїй роботі велику увагу приділяє саме дітям старшого віку, створюючи дитячі будинки сімейного типа і прийомні сім`ї».