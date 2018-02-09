Японія надасть кошти на проекти охорони здоров'я

З 2002 року в Україні в рамках японської програми «Кусаноне» реалізовано 122 проекти на суму понад 8,76 млн дол.

Японія надасть благодійним та громадським організаціям 300 тис. доларів на реалізацію чотирьох проектів у закладах охорони здоров'я та освіти у Рівненській, Сумській, Чернігівській областях та місті Харкові.

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Про це повідомляється на сторінці Посольства Японії в Україні у Facebook.

Було підписано грантові угоди, за якими уряд Японії надасть Україні допомогу в рамках першого етапу фінансування Програми підтримки проектів безпеки людини «Кусаноне» у 2018 року на загальну суму близько 300 тис. американських доларів на реалізацію чотирьох проектів у сфері охорони здоров’я та освіти у Рівненській, Сумській, Чернігівській областях та місті Харкові.

За виділені кошти буде закуплено медичне обладнання для закладів охорони здоров’я м. Дубно та Путивльської районної лікарні, також буде реалізовано проект з покращення санітарного середовища в Харківському обласному центрі паліативної медицини «Хоспіс». Крім того, у Куликівській загальноосвітній школі утеплять стіни та дах, замінять покрівлю, а також замінять вікна та двері.

Під час церемонії підписання угод посол Шігекі Сумі зазначив, що програма «Кусаноне» направлена на задоволення базових потреб людини, саме тому значна увага приділяється проектам у сфері освіти та охорони здоров’я, однак не обмежується ними. Посол висловив сподівання на успішну реалізацію проектів та можливість вже скоро відвідати оновлені заклади та побачити обладнання.

Грантові угоди другого етапу фінансування будуть підписані у березні 2018 року.

Окремо сказано, що, починаючи з 2002 року в Україні в межах програми «Кусаноне» реалізовано 122 проекти на суму понад 8,76 млн доларів у сферах охорони здоров’я, освіти, соціального добробуту, збереження середовища, культури, спорту тощо.

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Також сказано, що ці гранти є частиною Офіційної допомоги розвитку Японії Україні. З початку встановлення дипломатичних відносин Японія надала Україні допомогу на загальну суму 3,1 млрд дол. Зокрема, з березня 2014 року Японія надала Україні фінансову підтримку для стабілізації та стимулювання реформ в Україні на загальну суму 1,86 млрд дол.