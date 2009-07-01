Грип H1N1 стійкий до ліків ВООЗ?

Перший випадок стійкості грипу Н1N1 до препарату, рекомендованого ВООЗ для лікування нової інфекції, зафіксований в Європі, повідомляє Бі-бі-сі. Ознаки стійкості вірусу до препарату осельтамівір ("Таміфлю") виявлені у пацієнта з Данії.

Розробник і виробник препарату компанія Roche підтверджує інформацію про виявлення лікарсько-стійкого штаму вірусу H1N1. Поява лікарської стійкості характерна і для сезонних різновидів вірусу грипу, так що в такому розвитку подій немає нічого несподіваного, заявляють в компанії.

Другим і останнім препаратом, рекомендованим ВООЗ для лікування грипу H1N1, є занамівір ("Реленза"), патент на який належить GlaxoSmithKlein.

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