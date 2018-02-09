Чому не можна купувати овочі та фрукти за акційними цінами: коментар дієтологів

10:53, 09 лютого 2018
Країна
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pixabay.com

На полицях магазинів часто можна помітити овочі та фрукти, які мають нетоварний вигляд, із великими знижками. Фахівці попереджають, що не завжди варто купуватися на знижену ціну, пише ТСН.

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Дієтологи наголошують, що навіть якщо гниль зачепила незначну частину продукту, насправді вона поширена на всю м'якоть плоду. Бактерії розмножуються скрізь, тому такі продукти ліпше не жаліти та викидати.

Гнилі плоди не бажано використовувати навіть для приготування компотів та джемів. Також краще не купувати прим'яті фрукти та овочі, або ті, у яких пошкоджена шкірка. Такі плоди псуються набагато швидше.

До того ж будьте готові: в магазині ви можете зекономити третину грошей, а вже вдома - викинути третину придбаного товару. 

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Теги: #здорове харчування#якість продуктів#рекомендації дієтологів