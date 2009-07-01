Допоможіть зібрати кошти для 4-річного хлопчика, хворого на рак!

У маленького Богдана Шиндера – пухлина позачеревної порожнини. Богдан уже пройшов 8 курсів хіміотерапії. Попереду – ще кілька курсів, а потім – операція. Для успішного лікування Богдану життєво необхідний препарат «Епрекс». Щомісяця - дві упаковки вартістю 1800 гривень кожна. Ліки потрібні для того, щоб хлопчик міг відновитися між курсами важкої хіміотерапії. Якщо не буде «Епрекса», Богдан не зможе продовжувати лікування, адже його ослаблений організм просто не витримає хіміотерапії.

Мама Богдана – на інвалідності, батько – робітник. Після витрат на обстеження і лікування фінансові можливості родини повністю виснажені, і батьки Богдана звертаються до всіх небайдужих з проханням допомогти їхньому маленькому сину подолати страшну хворобу!

Навіть найскромніший внесок дає Богданчику надію на одужання!!!

Допомогу можна передати мамі хлопчика, Олені Валеріївні, – тел. 068 172 60 45

або перерахувати на картку

Транзитний рахунок "Приватбанку" 29240825525601

МФО 315405

ЗКПО 22772795

для зарахування на миттєву картку 4405885013938268 ПриватБанк

Отримувач: Шиндер А.М.