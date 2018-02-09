Гройсман заявляє, що Супрун не дає красти грошей українського народу

На думку прем'єра, за Супрун в МОЗ все відбувається прозоро і відкрито.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що при в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун в Міністерстві охорони здоров’я все відбувається прозоро і абсолютно відкрито.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман повідомив під час Години запитань до уряду, відповідаючи на запитання депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула з приводу непризначення міністра охорони здоров’я.

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«Щодо Уляни Супрун, то визначить коаліція з точки зору голосування за міністра охорони здоров’я, і я внесу її кандидатуру в зал», - сказав він.

Прем’єр зазначив, що необхідно боротися за створення нової системи охорони здоров’я, здоров’я українців та довгу тривалість життя.

«Але я знаю, що дуже багато років боролися не за охорону здоров’я, а за потоки Міністерства охорони здоров’я. До чеснот Уляни Супрун треба віддати належне в тому, що сьогодні там все відбувається прозоро і абсолютно відкрито, а це означає, що вона не дає можливості красти гроші, які належать українському народу», - наголосив Гройсман.

На звинувачення Вілкула в тому, що в Україні відбувається експеримент в галузі медицини, під час якого українці «платять життям своїм і своїх дітей», і що в цьому частина відповідальності лежить і на прем’єр-міністру України, Гройсман відповів: «Насправді ми намагаємося зупинити той експеримент, який розпочали ви, будучи головою Дніпропетровської ОДА і віце-прем’єр-міністром, який має назву - знищення охорони здоров’я України».

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Прем’єр вважає, що саме через рішення уряду, в якому перебував Вілкул, «було майже знищено педіатрію, було неправильно впроваджено систему існування сімейних лікарів».

«І те, що розвалена система охорони здоров’я, ви маєте до цього безпосереднє відношення як представник влади», - сказав Гройсман, звертаючись до Вілкула.