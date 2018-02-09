Кабмін оголосив конкурсний відбір на посаду голови Національної служби здоров’я

Визначено умови проведення конкурсу, початок проведення якого заплановано на 27 лютого.

Кабінет міністрів України оголосив конкурсний відбір на посаду голови Національної служби здоров’я.

Відповідне розпорядження від 7 лютого 2018 р. № 72-р опубліковано на Урядовому порталі.

Читайте такожГройсман заявляє, що Супрун не дає красти грошей українського народу

"Відповідно до частини другої статті 23 закону України “Про державну службу” оголосити конкурс на зайняття вакантної посадиголови Національної служби здоров’я", - йдеться в документі.

Крім того, визначено умови проведення конкурсу на зайняття вищезазначеної посади.

До посадових обов'язків входить: здійснення повноважень керівника державної служби НСЗУ; реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення; здійснення інших повноважень, визначених законом.

Посадовий оклад — 18 тис. грн.

Початок проведення конкурсу — 27 лютого в Києві.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний номер 6327). Цим законом держава гарантує повну оплату, згідно з тарифом, за рахунок коштів держбюджету, надання громадянам необхідних їм медичних послуг і лікарських засобів, передбачених програмою медичних гарантій.