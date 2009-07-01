Страви з рису з шафраном зберігають зір

Страви з рису з шафраном мають здатність попереджати ослаблення і навіть втрату зору в літньому віці. Це встановила сумісна група учених з австралійського університету міста Сіднея і італійської Аквіли, повідомила британська радіостанція Бі-бі-сі.

В ході досліджень вони виявили, що шафран зміцнює захисні функції очних клітин. Він також попереджає атрофування очних м`язів, що веде у багатьох випадках до ослаблення зору.

"Ми зробили висновок, що шафран містить протеїни, які здатні оберігати зір", - заявив професор Бісті. За його словами, зараз учені намагаються зрозуміти механізм їх роботи. "Думаємо, що активні хімічні речовини, які містяться в шафрані, мають унікальну якість - вони уміють омолоджувати клітини ока", - підкреслив Бісті.

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