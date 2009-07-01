Комп'ютерна програма "передбачає" випадання волосся

15:35, 01 липня 2009
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Надійний діагностичний інструмент

Нещодавно учені створили нову комп`ютерну програму, за допомогою якої можна визначити, чи загрожує чоловікові облисіння. Це – перший в світі надійний інструмент, який пророчить випадання волосся, і він вже став популярним серед чоловіків багатьох країн Заходу.

Нова комп`ютерна програма, розроблена німецькими ученими, здатна передбачити, в якому віці чоловік облисіє, або ж підтвердити, що чоловікові нічого побоюватися залишитися без волосся до самої старості. Більш як півмільйона німців скористалися програмою протягом 10 днів після її випуску, а всього в світі програмою і її можливостями зацікавилися вже три мільйони чоловіків. Цікаво, що 60% з них – молоді люди 15-30 років.

Доктор Кленк розповів, що особливому ризику облисіння піддаються чоловіки, у яких облисінням страждали родичі з обох боків. Інші чинники включають сильний тривалий стрес і погане харчування. Поганий раціон харчування не сприяє постачанню волосся достатньою кількістю поживних речовин. Також, облисіти ризикують чоловіки, які часто носять шолом, каску або головні телефони.

menslife.info

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