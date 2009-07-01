Аборт позначається на здоров'ї майбутніх дітей

Аборт негативно позначається на здоров`ї жінки - це відомо всім. Цього разу учені довели, що штучне переривання вагітності може вплинути і на здоров`я майбутніх дітей.

Представники Європейського товариства з репродукції людини і ембріології з`ясували, що 2 і більш аборти подвоюють ризик передчасних пологів при наступній вагітності.

Так, ризик народження дитини на 34 тижні вагітності у жінок, що зробили більш як 2 аборти, збільшується на 50%.

У недоношених дітей часто виникають проблеми із здоров`ям. Зокрема у кожного десятого діагностуються хвороби легенів, розвивається сліпота або глухота.

neboley.com.ua