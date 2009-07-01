Аборт позначається на здоров'ї майбутніх дітей
15:50, 01 липня 2009Країна
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Ризик передчасних пологів
Аборт негативно позначається на здоров`ї жінки - це відомо всім. Цього разу учені довели, що штучне переривання вагітності може вплинути і на здоров`я майбутніх дітей.
Представники Європейського товариства з репродукції людини і ембріології з`ясували, що 2 і більш аборти подвоюють ризик передчасних пологів при наступній вагітності.
Так, ризик народження дитини на 34 тижні вагітності у жінок, що зробили більш як 2 аборти, збільшується на 50%.
У недоношених дітей часто виникають проблеми із здоров`ям. Зокрема у кожного десятого діагностуються хвороби легенів, розвивається сліпота або глухота.
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