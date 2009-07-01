Розпочали перевірку маркування ГМО в продуктах

Управління ветеринарної міліції МВС України від сьогодні приступило до перевірки наявності маркування, що вказує на вміст генетично модифікованих організмів у продуктах харчування тваринного походження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник Управління ветеринарної міліції МВС України Сергій МАКСЮТА.

За його словами, такі дії міліції пов`язані з урядовими вимогами про необхідність відповідного маркування продуктів щодо наявності (відсутності) ГМО.

Відтепер кожен підприємець або завод з виготовлення інших продуктів харчування зобов’язаний вносити відповідні відомості на етикетку. Згідно із законодавством, продукт харчування може містити лише 0,1% ГМО.

Крім того, як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, за словами С.ОКСЮТИ, впродовж цього року зареєстровано понад 10 масових отруєнь громадян, спричинених вживанням неякісних харчових продуктів, зокрема, гостро постає проблема отруєнь дітей. Тож нині працівники ветеринарної міліції перевіряють дитячі табори, бази і санаторії відпочинку з метою попередити можливе ввезення неякісної продукції.

Так, за перше півріччя 2009 року працівники ветеринарної міліції вилучили з обігу понад 1036 тонн продукції тваринного походження сумнівної якості. Найчастіше така продукція супроводжувалася фіктивними документами про її якість та безпеку, а в багатьох випадках узагалі транспортувалася без жодних документів. Така ситуація створює передумови для виникнення фіктивних фірм із закупівлі незаконно ввезеної тваринницької продукції та підпільних цехів із її перероблення, створенню стійких корумпованих зв`язків із працівниками контрольних органів, що призводить до значних ненадходжень коштів до державного бюджету і сприяє розвиткові тіньової економіки.

Як приклад, на Вінниччині затримано автомобіль «Мерседес» під керуванням громадянина Молдови, який транспортував твердий сир виробництва Польщі загальною вагою 20 тонн, без будь-яких супровідних документів. Частково на продукції були самоклейки у вигляді маркування українською мовою. За цим фактом контрабанди документи передано до Управління СБУ Вінницької області.

Протягом цього року проведено оперативно-профілактичні відпрацювання регіонів України щодо виявлення та вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції тваринного походження.

За словами С.ОКСЮТИ, працівники ветеринарної міліції перевірили понад 22,8 тис. суб`єктів господарювання, діяльність яких пов`язана з торговими, постачальницькими та іншими операціями з тваринницькою продукцією і сировиною. Забезпечено перевірку понад 7,2 тис. транспортних засобів під час перевезення ними тваринницької продукції.

Під час перевірок задокументовано 16,2 тис. правопорушень у сфері обігу продукції тваринного походження. Стосовно правопорушників було вжито заходи адміністративного впливу. У дохід держави стягнуто штрафів на 336 тис. грн.