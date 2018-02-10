Медики Ізраїлю організують в Україні службу безоплатної екстреної допомоги

Волонтери прагнуть навчити місцевих жителів, які не є медиками, надавати першу допомогу.

Ізраїльська волонтерська організація United Hatzalah у співпраці з Міністерством охорони здоров`я (МОЗ) України і місцевими громадськими організаціями планують організувати в Україні службу безоплатної екстреної допомоги.

Читайте такожГройсман заявляє, що Супрун не дає красти грошей українського народу Про це написала в.о. міністра охорони здоров`я Уляна Супрун на своїй сторінці у соцмережі.

"В Україні волонтери United Hatzalah хочуть взяти під опіку одну з областей і зробити там таку службу, яка є в Ізраїлі. Вони прагнуть допомогти українським громадам об’єднатися навколо допомоги один одному. І також навчити місцевих жителів, які не є медиками, надавати першу допомогу", - повідомила вона.

Супрун уточнила, що волонтерська організація United Hatzalah об’єднує близько 4000 медиків. Їх мета - за максимально короткий час дістатися до пацієнта, щоб надати йому першу допомогу.

"Кожен з них, отримавши інформацію про те, що швидка не може потрапити до пацієнта, виїжджають на скутерах, велосипедах, біжать самотужки, щоб до приїзду бригади екстренки допомогти потерпілим. Вони це роблять абсолютно безоплатно, 24 години на добу, 365 днів на рік", - зауважила в.о. міністра.