Призупинили роботу 54 точок продажу м’ясних виробів

У Києві у результаті широкомасштабного відпрацювання щодо дотримання якості та правил торгівлі суб’єктів господарювання з виготовлення м’ясних напівфабрикатів, яке тривало з 15 по 25 червня, міліція призупинила діяльність 54 торговельних точок із 75.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник управління ветеринарної міліції МВС України Сергій МАКСЮТА.

За його словами, причиною призупинення діяльності роботи у 22 випадках була відсутність будь-яких установчих документів для цього виду підприємницької діяльності. У трьох випадках зареєстровано використання забороненого устаткування - газових балонів. Також під час рейду було демонтовано 15 установок для виготовлення шаурми та курей-гриль; у 32 випадках міліція встановила відсутність документів, що засвідчують якість та безпеку м’ясної сировини, з якої виготовлялася харчова продукція, в зв’язку з чим з обігу вилучено понад шість тонн продукції тваринницького походження, на яку були відсутні відповідні документи.