Уряд посилить контроль за імпортом продуктів харчування

Уряд має намір посилити контроль за імпортом продуктів харчування, насамперед, м`яса і молочної продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на розширеному засіданні уряду.

«Я думаю, що прийшов час говорити вже і про якість продовольчих продуктів, сільськогосподарської продукції, які перетинають кордон України», - сказала вона.

Прем`єр-міністр зазначила, що сьогодні на розгляд уряду внесено 14 проектів рішень, спрямованих на забезпечення роботи аграрного сектору в умовах кризи.

«Зараз на своїх кордонах ми відчуваємо дуже великий тиск продукції, що імпортується, оскільки кожна країна сьогодні закриває свої кордони і кожна країна сьогодні прагне захистити свій внутрішній ринок на кордоні. І молочні продукти, і м`ясо, і овочі – все, що сьогодні перетинає кордони України в істотно великих обсягах, ніж це було в некризові часи», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК повідомив, що з початку 2009 року в Україну надійшло 168 тис. тонн імпортного м`яса, що в 1,8 разу перевищує обсяг аналогічного періоду минулого року.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня під час відкриття ХХІ Міжнародної виставки-ярмарку «Агро-2009» Президент України Віктор ЮЩЕНКО піддав критиці дії уряду на ринку м`яса. Він сказав, що в першому кварталі цього року Україна в 2,5 разу збільшила імпорт м`яса, що є хибною стратегією. За словами Президента, необхідно підтримувати не іноземного товаровиробника, а вітчизняного, надавати йому преференції і пільги.

В.ЮЩЕНКО назвав трагедією темпи зростання імпорту м`яса в Україну, наголосивши, що якщо ця тенденція збережеться, то українському м’ясовиробництву загрожує зникнення.