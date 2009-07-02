Розробили дитячий комбінезон-термометр

Власник британського паба розробив дитячий комбінезон, який змінює колір при підвищенні температури тіла немовляти. Розробка виявилася настільки вдалою, що фірма-виробник одягу уклала з ним контракт на суму 12,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Ідея комбінезона-індикатора прийшла в голову 42-річного Кріса Ебеджера (Chris Ebejer) з Лонг-Мелфорда в графстві Саффолк, коли він дізнався про те, що у маленьких дітей недорозвинена регуляція температури тіла. Процес створення інноваційної сполуки, що змінює колір залежно від температури, зайняв шість років і зажадав вкладень у розмірі 700 тисяч фунтів стерлінгів.

Дитячі комбінезони, забарвлені розробленою речовиною в пастельні рожевий, блакитний і зелений кольори, обезбарвлюються при температурі вище 37 градусів Цельсія, тобто служать візуальним індикатором захворювання або перегрівання дитини.

medportal.ru