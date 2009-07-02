У печиві Nestle виявили кишкову паличку

У 69 американців зі штату Вірджинія виявлена кишкова паличка. Як повідомляє CNN, інфекція виявлена в партії шоколадного печива Nestle.

Американці заразилися бактерією E. Coli. Перевірка проводилася у зв`язку із спалахом захворювання кишковою паличкою в 29 штатах. Діагноз був підтверджений у 69 заражених різних вікових категорій, інформує телекомпанія.

За даними медиків, бактерія E.coli може викликати болі в шлунку, діарею, ниркову недостатність, в деяких випадках - сліпоту, параліч і навіть привести до смерті.

Як наголошується в повідомленні CNN, у вересні 2006 року в штаті Каліфорнія вже був зафіксований крупний спалах зараження E.coli, до якого привело вживання пакетованого шпинату. Тоді захворіли більш як 200 осіб, троє з яких померли.

rian.ru