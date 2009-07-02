Як поліпшити здатність чоловіка до зачаття?

Австралійський учений виявив, що щоденна еякуляція протягом тижня підвищує якість сперми, покращуючи, таким чином, здібність чоловіка до зачаття дитини.

У дослідженні акушера-ендокринолога Девіда Грінінга (David Greening) з компанії Sydney IVF взяли участь 118 чоловіків з підвищеним рівнем дефектної ДНК в сперматозоїдах. Цей рівень становив від 15 до 98 відсотків (в середньому 34 відсотки).

Одержані дані підтверджують результати дослідження, проведеного в 2003 році в Ізраїлі. Тоді учені довели, що тривала стриманість погіршує характеристики сперматозоїдів.

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