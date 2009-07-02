Для чого заражають свинячим грипом у Британії?

У Британії почастішали випадки навмисного зараження людей свинячим грипом на спеціальних вечірках, у зв`язку з чим медики країни підняли хвилю критики.

Як з`ясувалося, британці побоюються, що взимку вірус стане небезпечнішим, і вважають за краще перехворіти зараз, а також виробити імунітет до захворювання, повідомляє ВВС.

У свою чергу, голова Комітету громадського здоров`я Британської медичної асоціації піддав подібну практику різкій критиці. За його словами, вірус А/H1N1,хоч і неагресивний, все одно має загрозу, зокрема смертельну, для відвідувачів подібних вечірок і оточуючих їх людей.

Добровільне зараження новим грипом зводить нанівець всі зусилля медиків по зменшенню масштабів епідемії, додав експерт.

В даний час британські лікарі намагаються обмежити розповсюдження вірусу шляхом ізоляції хворих і профілактичного призначення контактуючим з ними особам противірусних препаратів. Учасники вечірок своєю поведінкою протистоять цим заходам, розносячи вірус і сприяючи тим самим його потенційним мутаціям в агресивніші форми.

medportal.ru