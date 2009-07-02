Білий хліб може зумовити серцеві проблеми

Продукти з високим вмістом вуглеводів, такі, як білий хліб, приводять до серцевих проблем. Учені Університету Тель-Авіва виявили, що вживання в їжу продуктів з великою кількістю вуглеводів сприяє розтягуванню плечових артерій протягом декількох годин через їх високий глікемічний індекс. Еластичність артерій в нашому тілі є показником серцевого здоров`я, пояснюють кардіологи. Раптове розширення стінок артерій має ряд негативних наслідків для серця, зокрема зумовлює розвиток хвороб або раптову смерть.

Ізраїльським лікарям вперше вдалося в лабораторних умовах розглянути процеси, що відбуваються усередині артерій до, в час і після вживання продуктів з високим глікемічним індексом. За їх словами, щоб захистити серцеве здоров`я, необхідно в першу чергу виключити з харчування білий хліб, кукурудзяні пластівці, картоплю фрі і солодкі содові напої.

ami-tass.ru