В анексованому Росією Криму ліки проти ВІЛ-інфекції виключили з переліку життєво необхідних

На півострові за останній час різко зросла кількість ВІЛ-позитивних.

В анексованому Росією Криму затвердили новий перелік життєво необхідних і найважливіших лікарських препаратів для медичного застосування на 2018 рік, до якого не увійшли ліки від вірусу імунодефіциту людини.

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Як повідомляє Крим.Реалії, за інформацією підконтрольного Кремлю Держкомітету з цін і тарифів Криму, «перелік ліків доповнено 60 препаратами і 8 новими лікарськими формами для вже включених до цього переліку препаратів. Серед новинок більшу частину становлять протипухлинні препарати, також противірусні, антибактеріальні, гіполіпідемічні лікарські препарати, препарати для лікування цукрового діабету, захворювань ШКТ та обмінних порушень... Серед виключених з переліку - системні противірусні препарати для терапії ВІЛ, гіпоглікемічний та антиастматичний препарат. До списку виключень також увійшов протипухлинний препарат моноклональних антитіл у комбінаціях та естрадіол».

У комітеті уточнили, що максимальні розміри роздрібних надбавок до фактичних відпускних цін на препарати переліку за ціновими групами становлять: до 50 рублів (приблизно 21 грн) - 25%, понад 50 рублів до 500 рублів (217 грн) - 22%, понад 500 рублів - 16%.

У Криму останнім часом різко зросла кількість ВІЛ-позитивних людей, повідомив російський Центр профілактики та боротьби зі СНІДом. За даними організації, в серпні 2017 року зафіксовано 22 тис. нових випадків зараження, тоді як у січні їх було лише 16 тис. За статистикою 2013 року, в Криму було 28 ВІЛ-позитивних на 100 тис. населення, а в 2016 році - вже 40 випадків на ті ж 100 тис.

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Станом на жовтень 2017 року в Криму на диспансерному обліку з ВІЛ перебували понад 10 тис. осіб, але з них тільки половина отримували антиретровірусну терапію.

За останні 30 років у Криму від СНІДу (остання стадія ВІЛ-інфекції) померли понад 2,5 тис. осіб.