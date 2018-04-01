Про що не варто забувати на пляжі? Здорові поради

Відпускний сезон у розпалі. Мільйони людей прямують у теплі краї, в лихоманці відпочинку не думаючи про деякі важливі заходи безпеки.

Субтропіки протипоказані при бронхолегеневих захворюваннях

— Вологий морський клімат може посилити перебіг і спровокувати загострення бронхолегеневих захворювань, — застерігає Юрій Новіков, професор, завкафедри пульмонології РДМУ. — Тому в субтропіках (Сочі, південно-східні райони Європи, Індія, південь Бразилії, Австралія) краще не відпочивати людям із слабкими легенями. Але це не означає, що таким пацієнтам відпочинок на морі протипоказаний — просто їм слід вибирати місця з сухим степовим кліматом (Анапа, Азовське побережжя, Ризьке узмор`я, Туніс). Така поїздка поліпшить стан.

Довгі купання

— У морській воді замерзаєш набагато швидше, ніж в прісній, — пояснює Володимир Остапішин, академік РАМН, директор Інституту курортології і реабілітації (м. Сочі). — Дослідження показали, що солона вода володіє більшою теплопровідністю і теплоємністю — тобто при купанні вона поглинає більше тепла з тіла, і охолоджуючий ефект у багато разів зростає. Зокрема, тому після морських купань на тілі іноді з`являються пухирі — це прояв так званої холодової кропив`янки.

Відпускний екстрим Офісні працівники, вимушені коротати рік за комп`ютером, у відпустці прагнуть полоскотати собі нерви — впокорюють гірські вершини, катаються на водних мотоциклах, стрибають з парашутом.

— Захоплення екстремальними видами спорту не дозволяє організму повноцінно відпочити, — вважає Юрій Вяльба, керівник реабілітаційного центру «Відродження». — Надмірна витрата нервових клітин приводить до психічної виснаженості — людина відчуває себе втомленою, стає дратівливою і легкозбудливою. Не говорячи вже про те, що екстремальні види спорту вимагають фізичної підготовленості — ними не можна займатися від випадку до випадку. Інакше відпускний екстрим закінчиться травмами.

Південне сонце може викликати алергію

— Алергія на сонці — фотодерматит (підвищена чутливість до ультрафіолетових променів) — явище досить поширене, — розповідає Ганна Стенько, кандидат медичних наук, завідувачка відділення дерматокосметології Інституту косметології і пластичної хірургії. — Вона з`являється зазвичай після контакту з сонцем — у вигляді пухирів, почервоніння, свербіння і лущення шкіри (зазвичай на обличчі, трохи рідше — на тілі). Фотодерматит, як правило, прокидається під час відпочинку в країнах з агресивним сонцем, найбільш схильні до нього люди із слабким імунітетом. На появу алергії слід реагувати негайно — піти в тінь, прийняти душ або зробити вологі обтирання, випити якомога більше рідини і “здатися” дерматологові.

Відпускні хвороби

Застуди і загострення хронічних недуг — часте явище. Є думка, що хвороба на курорті — ознака очищення організму.

— Хвороба — не очищення, а стрес для організму, — не погоджується Олександр Карабіненко, професор РДМУ. — Головна причина відпускних недуг — безпечність. Акліматизацію з холодного клімату в теплий людина переносить важче, ніж міграцію в північному напрямі. Перші два дні утримайтеся від купань і лежіть в тіні. Друга причина — психологічна. Різкий перехід від напруженої роботи до релаксу приводить до ослаблення імунітету.

До речі

Якщо у відпустку вирватися не вдається, чи можна повноцінно відпочити удома? Основні кити відпускної реабілітації — повноцінний сон, здорове харчування, свіже повітря і режим дня. Краще всього сили відновлюються на природі, тому більше гуляйте. Важливий психологічний комфорт. Якщо вам доводиться проводити відпустку в будинку — не нервуйте із цього приводу. Найдієвіші для оздоровлення процедури — водні. Пройдіть курс ванн з морською сіллю (чверть аптечної пачки на ванну).

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