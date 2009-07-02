Невелика втрата ваги підвищує шанси на зачаття дитини

Учені з Університету Шеффілда (Великобританія) впродовж трьох місяців досліджували 40 жінок, що мають зайву вагу, у яких не було овуляції. Піддослідним було близько 29 років, їх індекс маси тіла дорівнював в середньому 40. Протягом дванадцяти тижнів експерименту вони приймали препарати, що знижують вагу.

Результати спостереження показали, що зменшення маси тіла лише на 5% збільшує приток крові до матки на 19%. А поліпшення циркуляції крові сприяє виходу яйцеклітини з яєчників і допомагає ембріонові закріпитися в матці. Крім того, поліпшення кровообігу знижує рівень чоловічого гормону тестостерона, концентрація якого у товстих жінок зашкалює.

В ході попередніх досліджень було встановлено, що навіть незначне схуднення підвищує шанси пацієнток з ожирінням на відновлення овуляції на 30-40%.

compulenta.ru