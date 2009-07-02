В Україні триває тенденція до зменшення смертності

У другому кварталі 2009 року в Україні тривала тенденція до різкого зменшення смертності в Україні.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, сказав міністр юстиції України Микола ОНІЩУК, посилаючись на оперативні дані органів реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України.

Так, якщо у І кварталі поточного року в Україні було зафіксовано 21-23-відсотковий спад смертності у порівнянні з аналогічними періодами 2007 та 2008 років, то у ІІ кварталі цей показник знизився ще на 3 відсотки. Загалом, за квітень-червень 2009 року в Україні померло 155 658 осіб, у той час як за січень-березень – 160 587 осіб.

Крім того, у ІІ кварталі поточного року збільшився показник народжуваності. Якщо з січня по березень в Україні народилося майже 106 тис. немовлят, то у квітні-червні народилося 108 584 немовлят.

Рекордним є також показник співвідношення кількості народжених та кількості померлих громадян. Цей показник є найкращим щонайменше за останнє десятиріччя.

Так, якщо, наприклад, протягом перших кварталів 2007-2008 років кількість народжень до кількості смертей знаходилося у співвідношенні 1:1,8 та 1:1,7, то у І кварталі 2009 року цей показник склав 1:1,5. А у ІІ кварталі поточного року цей показник досяг співвідношення 1:1,4.

При цьому, якщо у перших кварталах 2007-2008 років смертність перевищувала народжуваність в усіх регіонах. То у І кварталі 2009 року одразу в чотирьох регіонах зафіксовано перевищення кількості народжених до кількості померлих. Зокрема у Волинській – на 0,5 відсотка, у Закарпатській – на 2 відсотка, у Рівненській області – на 1 відсоток, у м.Києві – на 7 відсотків.

У ІІ кварталі поточного року народжуваність у цих регіонах у співвідношенні до смертності зросла ще більше. Зокрема, у Волинській області кількість народжень на 22 відсотки перевищила кількість померлих, у м.Києві - на 9 відсотків, Рівненській області – на 8 відсотків, Закарпатській області – на 7 відсотків.