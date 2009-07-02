10 млн грн - на оздоровлення дітей працівників АПК

Уряд виділить із стабілізаційного фонду 10 млн. грн. на оздоровлення дітей працівників агропромислового комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК сьогодні журналістам.

«Ми запропонували виділити із стабілізаційного фонду 10 млн. грн. На оздоровлення дітей працівників агропромислового комплексу і спеціальної сфери села», - сказав Ю.МЕЛЬНИК.

За його словами, таке рішення позитивно позначиться як на розвитку всіх секторів сільського господарства, так і соціальної сфери села.

Міністр повідомив, що відповідний проект рішення уряду було узгоджено з усіма міністерствами, і сьогодні схвалено на розширеному засіданні уряду.