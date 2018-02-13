Ситуація із захворюваністю на кір поки що залишається напруженою.

У 2018 році в Україні на кір захворіли понад 4 тисячі людей. Як передає кореспондент УНІАН про це повідомив заступник генерального директора з нагляду за інфекційними хворобами Центру громадського здоров’я МОЗ України Віктор Ляшко.

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За його словами, за минулий тиждень (станом на 8 лютого 2018 року) на кір захворіли 798 людей – 287 дорослих і 511 дітей.

"Це на 14% менше, ніж попереднього тижня. Ситуація із захворюваністю на кір поки що залишається напруженою. Всього за 2018 рік на кір захворіли 4298 людей – 1423 дорослих і 2875 дітей. Госпіталізовано 2872 людей. З початку року від ускладнень кору померло п’ятеро людей – троє дітей, і двоє дорослих. Найбільше людей захворіли в Івано-Франківській (965 випадків захворювання), Одеській (781), Закарпатській (681), Чернівецькій (509), Львівській (269) областях. Найменша кількість випадків захворювання зареєстрована у Чернігівській (1 випадок), Сумській (2 випадки), Луганській і Харківській (по 3 випадки), Рівненській (4 випадки) областях", - сказав Ляшко.

За його словами, було провакциновано 74,5% дітей, які свого часу пропустили першу дозу вакцини КПК, та 79,5% дітей, які своєчасно не отримали другу дозу вакцини.