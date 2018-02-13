Гройсман заявив, що чиновники МОЗ мають нести відповідальність за програму "Доступні ліки"

За його словами, команда МОЗ та місцеві органи влади повинні працювати злагоджено, швидко виявляти проблеми при реалізації медичних програм і вирішувати їх.

Кабінет міністрів України наполягає на поглибленні відповідальності Міністерства охорони здоров’я та органів місцевого самоврядування за виконання державних медичних програм.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав під час наради з питань закупівлі ліків, забезпечення вакцинами та щодо подальшої реформи системи охорони здоров’я.

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Він наголосив, що система охорони здоров’я наразі проходить процес фундаментальних змін, але команда міністерства та місцеві органи мають працювати злагоджено і швидко виявляти проблеми та вирішувати їх. Причому це стосується, як закупівель ліків і зарплат лікарів, так і виконання програм, передусім урядової програми «Доступні ліки». Тим більше, що фінансування всіх видатків з державного бюджету по лінії системи охорони здоров’я проходить чітко і згідно з планом. Кошти на місцях є.

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Глава уряду запропонував фахівцям МОЗ повну підтримку – передусім щодо ухвалення необхідних регуляторних рішень.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня Гройсман заявив, що у 9 регіонах України виникли проблеми з розподілом коштів за програмою "Доступні ліки".

Він підкреслив, що кошти на реалізацію програмних заходів надійшли на місця ще 4 січня, при цьому, за інформацією Держказначейства, гроші розподілені лише в 14 областях, а в 9 регіонах є проблеми.

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Глава уряду вимагав ретельно розслідувати кожен випадок неналежного виконання урядової програми, і закликав керівництво МОЗ та Держказначейства долучитися до цієї роботи.

Також він запропонував здійснювати щомісячний моніторинг виконання програми з постійним інформуванням керівництва уряду, а також провести опитування людей – учасників програми з метою загального покращання ініціативи.

Програма «Доступні ліки» стартувала з ініціативи Кабінету міністрів у квітні 2017 року. Першими трьома програмними нозологіями стали захворювання серцево-судинної системи, діабет та астма. У 2017 році уряд виділив на реалізацію програми загалом більш як 700 млн грн. За інформацією МОЗ, минулого року за програмою відпускалися 198 препаратів, кількість виробників – учасників програми перевищила 50, а кількість аптек-учасниць програми перевищила 6,7 тис. Майже 14 млн пацієнтів отримали ліки безкоштовно або з невеликою доплатою.