Канадська вакцина проти СНІДу успішно випробувана на тваринах

11:58, 02 липня 2009
Країна
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Очікуються тести на людях

Розроблена в Канаді вакцина проти СНІДу успішно пройшла випробування на тваринах і тепер дослідники чекають дозволу на перевірку вакцини на людях. Про це повідомив в середу в інтерв`ю телекомпанії Сі-Бі-сі професор мікробіології Університету Західного Онтаріо Йорг Кан, що займався розробкою вакцини близько 20 років.

"Для нас це дуже важливий рубіж", - підкреслив він, додавши, що він чекає дозволу від Управління по контролю за якістю продовольства і медикаментів США спочатку на перевірку вакцини на токсичність, а потім - на два етапи клінічних випробувань у США.

У першому етапі випробувань - на токсичність - можуть взяти участь від 40 до 50 добровольців. Якщо всі три етапи перевірки будуть успішно пройдено, то, за словами професора Кана, вакцина буде доступна для використання протягом найближчого десятиліття.

utro.ru

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