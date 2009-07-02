Канадська вакцина проти СНІДу успішно випробувана на тваринах

Розроблена в Канаді вакцина проти СНІДу успішно пройшла випробування на тваринах і тепер дослідники чекають дозволу на перевірку вакцини на людях. Про це повідомив в середу в інтерв`ю телекомпанії Сі-Бі-сі професор мікробіології Університету Західного Онтаріо Йорг Кан, що займався розробкою вакцини близько 20 років.

"Для нас це дуже важливий рубіж", - підкреслив він, додавши, що він чекає дозволу від Управління по контролю за якістю продовольства і медикаментів США спочатку на перевірку вакцини на токсичність, а потім - на два етапи клінічних випробувань у США.

У першому етапі випробувань - на токсичність - можуть взяти участь від 40 до 50 добровольців. Якщо всі три етапи перевірки будуть успішно пройдено, то, за словами професора Кана, вакцина буде доступна для використання протягом найближчого десятиліття.

utro.ru