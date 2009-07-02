Фруктові соки руйнують зубну емаль

Стоматолог і науковий співробітник Ян Фанг Рен (Yan Fang Ren) разом з колегами з Інституту здоров`я порожнини рота при Рочестерському університеті (University of Rochester), США, визначив ступінь негативного впливу 6-процентного перекису водню, що входить до складу всіх професійних і напівпрофесійних матеріалів для вибілювання емалі зубів. Він виявився незначним в порівнянні з дією кислих фруктових соків. Так, апельсиновий сік, наприклад, зменшує твердість і збільшує крихкість зубної емалі в набагато більшій мірі.

"Ми намагалися розібратися, які чинники грають вирішальну роль: разові процедури в кабінеті дантиста або регулярні дієтичні звички. Фруктові соки на сніданок можуть стати серйозною проблемою для людей, що п`ють їх для здоров`я. Окрім обробки зуба фторидним лаком у нас більше немає на сьогодні інших ефективних інструментів для профілактики пошкодження зубів".

В світлі вищесказаного стоматологи рекомендують любителям фруктових соків пам`ятати, що чим довше зуби знаходяться у контакті з кислим, тим більш серйозним буде руйнування емалі. У людей, які поволі потягують соки протягом 20 хвилин і більше, ерозія зуба розвиватиметься швидше, ніж у тих, хто випиває напій залпом. Надзвичайно важливо ретельно дотримувати гігієну порожнини рота.

infox.ru