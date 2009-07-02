67-річна пацієнтка через помилку лікаря залишилася без нирок

У Франції 67-річна пацієнтка через лікарську помилку залишилася повністю без нирок. Хірург випадково видалив жінці здоровий орган замість злоякісної пухлини.

Інцидент відбувся 12 червня в клініці "Сан-франсуа де Менвільер", розташованій в департаменті Ер і Луара. У пацієнтки була одна нирка, яку їй після декількох років гемодіалізу в 2003 році пересадили від донора. Якийсь час тому у жінки в зачеревному просторі зліва була виявлена ракова пухлина. Для її видалення француженка і лягла в лікарню.

Проте хірург під час операції переплутав і видалив пацієнтці єдину здорову нирку. Хірург повністю визнав свою провину, він вже усунений від роботи. Проте медичний скандал на цьому на закінчився. Родичі постраждалої мають намір судитися з клінікою, вимагаючи компенсації моральної шкоди і збитку здоров`ю.

likar.info