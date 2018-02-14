Медики розповіли, як запобігти розвитку хвороб суглобів

10:46, 14 лютого 2018
Країна
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jizn.com.ua

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Якщо раніше проблеми із суглобами мали здебільшого люди поважного віку, то зараз  на відповідні болі скаржаться і молоді люді,пише ТСН.

Основною причиною виникнення проблем з суглобами є загальне старішання організму. Протягом усього життя суглоби накопичують у собі негативні наслідки від пережитих хвороб, неякісної їжі, поганої екології. З віком усе частіше болять коліна, лікті, плечі та стегна.

Біль при навантаженні, набряклість та ломота в суглобі – перші симптоми. Якщо не звертати увагу, це може перерости у набагато більші проблеми. У запущених ситуаціях -  артрит, артроз,  остеоартроз, що  можуть викликати  нестерпні болі.

На жаль, на біль у суглобах все частіше скаржаться і молоді люди. У зоні ризику спортсмени та ті, хто мають зайву вагу. 

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Аби не мати проблем із суглобами лікарі радять дотримуватися певних правил профілактики - пити багато води, підтримувати здорове харчування (їсти  більше овочів фруктів,  морепродуктів, горіхів, олії і мінімум солі), носити правильне взуття (з ортопедичними устілками) та регулярно займатися спортом та сексом. 

Всього в нашому тілі близько 360 суглобів. Медики розрізняють більше трьох сотень захворювань пов'язаних із суглобами.

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Теги: #здоровий спосіб життя#профілактика хвороб#хвороби суглобів