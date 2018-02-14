Медики розповіли, як запобігти розвитку хвороб суглобів

Аби не мати проблем із суглобами лікарі радять дотримуватися певних правил профілактики - пити багато води, підтримувати здорове харчування тощо.

Медики підкреслюють, що хворобам суглобів може запобігти здоровий спосіб життя.

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Якщо раніше проблеми із суглобами мали здебільшого люди поважного віку, то зараз на відповідні болі скаржаться і молоді люді,пише ТСН.

Основною причиною виникнення проблем з суглобами є загальне старішання організму. Протягом усього життя суглоби накопичують у собі негативні наслідки від пережитих хвороб, неякісної їжі, поганої екології. З віком усе частіше болять коліна, лікті, плечі та стегна.

Біль при навантаженні, набряклість та ломота в суглобі – перші симптоми. Якщо не звертати увагу, це може перерости у набагато більші проблеми. У запущених ситуаціях - артрит, артроз, остеоартроз, що можуть викликати нестерпні болі.

На жаль, на біль у суглобах все частіше скаржаться і молоді люди. У зоні ризику спортсмени та ті, хто мають зайву вагу.

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Аби не мати проблем із суглобами лікарі радять дотримуватися певних правил профілактики - пити багато води, підтримувати здорове харчування (їсти більше овочів фруктів, морепродуктів, горіхів, олії і мінімум солі), носити правильне взуття (з ортопедичними устілками) та регулярно займатися спортом та сексом.

Всього в нашому тілі близько 360 суглобів. Медики розрізняють більше трьох сотень захворювань пов'язаних із суглобами.